Duitsland is niet langer een eiland van stabiliteit

Recent publiceerde de BertelsmannStiftung een rapport over Duitsland in Europa (A source of Stability?). Terwijl verschillende Europese landen 'belegerd' worden door populisten, zo lezen we daar, is de Duitse politiek een voorbeeld van stabiliteit. De auteurs schrijven dat toe aan de grote tevredenheid van de Duitsers met hun land en het daar gevoerde beleid. Dat lieten onze buren vorige zondag dan wel op een heel bijzondere manier blijken. Bij de Bondsdagverkiezingen verloren de regerende christendemocraten en de sociaaldemocraten elk ruim 20 procent van hun electoraat. Het extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) verdrievoudigde nagenoeg zijn aanhang. Het kreeg zes miljoen kiezers achter zich.