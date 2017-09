Diverse samenleving zkt integratiebeleid

Er vallen ontslagen bij het Vlaams Agentschap Inburgering en Integratie. De dienst kan afslanken want de instroom van nieuwkomers daalt, luidt de officiële communicatie.

Het aantal asielaanvragen in ons land daalde inderdaad het voorbije jaar. Die tendens laat zich echter maar beperkt vertalen. Integratie is geen uitstervende behoefte, integendeel. In onze superdiverse samenleving blijven de integratienoden net stijgen.

Bij Vluchtelingenwerk volgen we integratie-inspanningen van mensen op de vlucht nauw op. We zien veel lacunes in de huidige integratietrajecten. Wil de overheid betere resultaten boeken dan is het niet logisch om middelen voor integratie af te bouwen.

Het lijkt er op dat we de werkelijke reden voor de besparingsoperatie elders moeten zoeken: ontspoorde kost bij de grote fusieoperatie van de sectoren inburgering en integratie.