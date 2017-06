Disruptieve politici? Oké, maar dan met een vluchtplan graag

‘Disruptief’. Een buzzwoord dat ontwrichtende opschudding, uit de hengsels lichten moet verbeelden. Op ‘disruptials’ accelereert innovatie in superlatieven. Hipper, harder dan ouderwetse vernieuwing. Geen wind van verandering, maar een orkaan. Geen nieuwe bril, het kijken zelf heruitgevonden. Disruptief denken is all over. Chaos om orde te herijken. Als we maar zelf blijven zitten uiteraard.

CdH-voorzitter Benoît Lutgen heeft in Bastenaken wellicht zo’n workshop meegemaakt. Op zijn post-it tekende hij een bom. Buiten de lijntjes, vanzelfsprekend. Geen, zo blijkt, lasergestuurd precisieprojectiel. Maar een tapijtbombardement. Alleen zat de wind tegen. Als Lutgen een spelletje wil spelen, doen zijn conculega’s mee. Het soort dat het door Publifin, Kazakhgate, Optima, intercommunales en ander onheil geteisterde volk nog meer van de politiek dreigt af te keren.