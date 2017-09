Dienst Voogdij reageert op Child Focus: "Niet alle jongeren willen opvang, kunnen hen niet dwingen"

Onder de honderden mensen die verblijven in het Brusselse Maximiliaanpark, zijn er heel wat minderjarigen (Heidi De Pauw, Minderjarigen in Maximiliaanpark: staat 'opgekuist' echt netjes?, DM 22/9). Wat vooraf ging aan hun aankomst in Brussel, was vaak allerminst ‘a walk in the park’.

De overheid speelt een belangrijke rol in het begeleiden en beschermen van die kinderen en jongeren. Bij recente acties in de Noordwijk kon de dienst Voogdij van de FOD Justitie een 60-tal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen opvang op maat bieden. Helaas slippen nog teveel lotgenoten tussen de mazen van het net. Om kwetsbare jongeren in kaart te brengen, moet iedereen alert blijven.