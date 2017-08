Die toeristen, lieve mensen, dat zijn wij tenslotte zelf

Het is de ziekte van deze zomer: de zeurende stad. Na pretparkmetropolen als Venetië en Barcelona is het ook elders chique om te zeggen dat we af moeten van die ‘verdomde toeristen’.

Ook in Amsterdam is de zomer een absoluut zeurhoogtepunt, waarin we de onvermijdelijkheden van het wonen in een stad ontvluchten door zelf precies zo’n bespuugde reis te ondernemen, inclusief Airbnb-overnachting en ratelende trolleykoffer.