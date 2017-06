Er zullen altijd sextende jongeren zijn. Wanneer ze dan toch sexten, doen ze dat best met iemand die ze kunnen vertrouwen'

In Ninove zag een tiener het treinspoor als enige uitweg, nadat er een naaktfoto van hem verspreid werd via Snapchat. Zo liep sexting uit op een wanhoopsdaad. Naarstig gaat men op zoek naar schuldige(n), maar de waarheid is complex. En zoals altijd zijn er een hoop mensen betrokken.

Wanneer sexting fout loopt, komt de lichamelijke, psychische en seksuele integriteit van de betrokken persoon in gevaar. Daarom zetten we met onze organisatie in op het bestrijden van diverse vormen van seksuele uitbuiting. Ook problematische sexting valt hieronder.