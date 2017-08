Deel deze column. Het is een heel klein begin om 'titty-swiper' Zuckerberg van zijn troon te stoten – met zijn eigen middelen

Het zoemt al jaren rond dat Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook, presidentiële ambities heeft. Ik kan mij nog een uitzending van de Oprah Winfrey Show herinneren uit 2010, waar een 26-jarige Zuckerberg onder luid applaus een donatie aankondigde van maar liefst 100 miljoen dollar aan het openbare onderwijssysteem van de stad Newark. Dit gebeurde, niet geheel toevallig, in dezelfde week dat The Social Network voor het eerst in de bioscopen draaide. Een film over de oprichting van Facebook, waarin Zuckerberg er niet al te best vanaf kwam.