De zoektocht naar een vaccin tegen populisme

Luc Huyse is socioloog en emeritus hoogleraar van de KU Leuven.

Geef populisten ook een stem, zei David Van Reybrouck in deze krant (DM 11/10). Met de rituele verkettering van de vlucht, nu ook in Duitsland, naar de rattenvangers van Hamelen, voeden wij het populisme. Wie de opstand van de verliezers van de globalisering stelselmatig in de hoek van het fascisme zet, ontneemt die mensen hun waardigheid. En drijft hen nog verder in de armen van zij die daar politiek misbruik van maken.

Tijdens een werkverblijf in Berlijn zag Van Reybrouck hoe dat de AfD, de partij die een extreemrechts alternatief voor Duitsland wil zijn, nog groter maakt. Zijn oplossing voor wat hij terecht als een noodlottige dynamiek ziet, zit in een wel erg opvallende zin: ‘Als Merkel durft te zeggen dat je één miljoen nieuwkomers kunt schaffen, dan kan ze een coalitie met de AfD ook schaffen’.