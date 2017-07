De Verlichtingswaarden zijn weer een gevechtssport geworden

Toen ik student was in de Verenigde Staten vierden we in juli de maand van de nationale feestdagen: 4 juli (Amerika), 14 juli (Frankrijk) en 21 juli (België). Niet uit patriottisme. Het waren de vroege jaren 70, post-Westfaalse tijden dus. We geloofden toen nog dat het belang van nationale staten taande, nationalisme tot het verleden behoorde en wij wereldburgers werden. Nationale feestdagen waren folklore. Een gelegenheid om te genieten van een nationaal gerecht en een stevige hoeveelheid nationale drank. Maar van de drie feestdagen was er voor mij toch één die meer betekende: le quatorze juillet.