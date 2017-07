De uitstraling van Sagan was groter dan die van de Tour. Daar is de ASO niet van gediend

Collega Hans Vandeweghe bracht in deze krant (DM 5/7) hulde aan de jury die Peter Sagan uit de Tour bonjourde wegens een dubieuze sprint. Ik heb veel respect voor Hans. Zijn mening is altijd solide, al even rechtlijnig als een streep van Mondriaan. Daarnaast is hij een wandelende encyclopedie.

In zijn felicitatietelegram voor de UCI-jury kan ik hem echter niet volgen. Juryleden in de Tour zijn windhanen. Ze lijken neutraal, maar zijn het zelden. Ze oordelen op basis van televisiebeelden die meer flou artistique dan duidelijkheid brengen.