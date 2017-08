Dé sport voor Nederlandse kakkers wordt plots ook door die amateuristische Belgen gespeeld. En hoe!

Natuurlijk moeten ze de ongeschreven hockeyregels nog wel leren, die Belgen. Red Lions als bijnaam voor de mannenploeg? Dat is toch meer een naam voor een basketbalvereniging. En Red Panthers voor de vrouwen? Hang er een rood lampje bij en je denkt aan een bordeel. ‘De rode sticks’ of ‘rode rokjes’ is al beter. Een beetje truttiger in ieder geval.