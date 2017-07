De samenleving is maakbaar, zelfs aan de zuidergrens

Net aangekomen in Malaga. Een paar dagen vakantie, dat is de bedoeling, maar in Spanje zit het verleden je altijd op de hielen. In boeken verpakt weegt het ook nu zwaar door in mijn rugzak.

Malaga maakte deel uit van het moorse koninkrijk van Granada, laatste bolwerk van de moslims in Spanje. In 1492 werd het door de christelijke koningen heroverd. Daarmee kwam een einde aan nagenoeg 800 jaar Arabisch-Berberse kolonisatie. Die begon in 711 toen de Berber Tariq met een leger van 10.000 à 12.000 man, vanuit Ceuta de zee-engte overstak bij de zuilen van Hercules. Zo heetten toen die tegenover elkaar gelegen bergen.