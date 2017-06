De nieuwe vrienden van Theresa May grossieren in hypocrisie

"De Britten ontdekken eindelijk waar wij al zolang mee zitten", zei een Ierse collega-journalist me zondag over de Democratische Unionistische Partij (DUP), de nieuwe vrienden van Theresa May, tijdens een lunch in Talbot Street. In die winkelstraat in hartje Dublin vielen in 1974 27 doden en honderden gewonden bij een bomaanslag. De daders waren van de UVF, een protestants doodseskader dat tijdens de Noord-Ierse burgeroorlog honderden doden op zijn geweten had.

Vorige week pas oogstte Emma Little Pengelly, een van de tien DUP-parlementsleden die nu Mays regering gaan steunen, verontwaardiging door te stellen dat er ‘geen vraag was’ naar het verwijderen van UVF-vlaggen in haar kieskring in Belfast.