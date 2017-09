De klimaatzaak verlangt politici in toga

Milieuorganisaties dagen milieuministers voor de rechter vanwege hun beleid. In Nederland won Milieudefensie vorige week een kortgeding tegen de staat om schonere lucht in de stad. Greenpeace stuurde deze week een ingebrekestelling naar minister Joke Schauvliege (CD&V), ook al omdat ze te weinig zou ondernemen tegen luchtverontreiniging door fijn stof (DM 12/9). Organisaties willen de overheid zo verplichten meer te doen aan klimaatverandering. Is de weg via de rechter de juiste?

Politicoloog Kris Deschouwer verklaarde in De Morgen dat rechters het politieke beleid niet mogen bepalen; klimaatactivist Ignace Schops argumenteerde juist dat de rechter het milieudebat vooruit kan helpen (DM 12/9). Een sterke focus op het belang van klimaatverandering gaat voorbij aan twee achterliggende processen die met de milieuzaak samenhangen: politisering van rechtspraak (1) en instrumentalisering van het recht (2).