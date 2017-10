De hardliners binnen en buiten Catalonië bijten in het stof

Steven Van Hecke, hoofddocent Europese en vergelijkende politiek aan de KU Leuven

Donald Tusk was er duidelijk niet gerust op. Een uur vooraleer minister-president Puigdemont het woord zou nemen in het Catalaanse parlement deed de voorzitter van de Europese Raad een ultieme oproep. Uitgerekend in de plenaire vergadering van het Comité van Regio’s smeekte hij om af te zien van eenzijdige onafhankelijkheid, want zo’n verklaring zou “de dialoog onmogelijk maken”. Niet alleen via het gebruikelijke Twitter trouwens, ook via video en tekst deelde Tusk zijn boodschap, alsof hij zeker wou zijn dat zijn bede de bestemmeling zou bereiken. Of toch minstens de druk zou opvoeren. Een uur uitstel zorgde intussen voor extra drama. Dat een ultiem telefoongesprek met Commissievoorzitter Juncker daarvan aan de basis zou leggen, bleek fake news. Maar een zaak van de EU was het dus alleszins.