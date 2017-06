De generositeit van Leopold II was een in bloed gedrenkte vrijgevigheid

Van het Koninklijk Domein in het noorden tot het Dudenpark in het zuiden, van de Basiliek van Koekelberg in het westen tot het Jubelpark in het oosten, kreeg Brussel vorm onder en door Leopold II. Hij drukte zijn stempel op de hoofdstad, die een afspiegeling moest zijn van de statuur die hij zichzelf toedichtte, machtig en imposant. En niet alleen Brussel; heel België was het schetsblad waar de koning zijn grootsheid op uittekende. Oostende kreeg de Koninklijke Gaanderijen, Antwerpen een treinstation dat de reiziger met verstomming moest slaan om zijn nietigheid tegenover Belgiës rijkdom, een kathedraal gewijd aan handel, nijverheid en kapitaal, een monument ter ere van Belgiës nieuw verworven status als wereldmacht.