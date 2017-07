De G20 zal een nieuw evenwicht moeten vinden

De laatste tijd worden toppen van de G20 weer boeiend. Dat is niet zozeer omwille van de belangrijke beslissingen die er vallen, want die zijn er amper. Wel omdat de G20 de voornaamste wereldleiders samenbrengt in een tijd van alsmaar grotere tegenstellingen. Dat was nooit duidelijker dan afgelopen weekend in het Duitse Hamburg.

Daarom is het juist goed dat deze top tussen de grootste industrielanden van de wereld blijft plaatsvinden. Het is een praatbarak, maar dit gesprek tussen staatshoofden en regeringsleiders is een historisch uniek en kostbaar goed. De G20 laat de chefs en hun teams toe elkaar beter te leren kennen en begrijpen. In de marge van de G20 vinden ook talrijke bilaterale contacten plaats. Hoewel de relatie tussen team-Trump en Rusland het voorwerp is van vele schandalen, vormt de ogenschijnlijk hartelijke ontmoeting tussen Trump en Poetin in Hamburg een brok goed nieuws.