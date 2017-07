De financiële afstraffing van de auto-industrie luidt nu al de weg naar verder gesjoemel in

Het kruim van de Duitse auto-industrie zou zich de laatste decennia te buiten zijn gegaan aan ongeoorloofde onderlinge afspraken en het navenant manipuleren van de markt en de regelgeving. Wat er juist is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk, maar de aandelenmarkt reageert al bestraffend.



Er is dus sprake van (alweer) een groot schandaal in de Duitse auto-industrie. Naast het feit dat nu bijna alle Duitse autoconstructeurs vrijwillig dieselauto’s gaan terugroepen en hun software “updaten”, is het bekende Duitse weekblad Der Spiegel op een merkwaardige briefwisseling gestoten vanwege de VW-groep en Daimler. Beide zouden bij het Bundeskartellamt (de Duitse mededingingswaakhond) al vorig jaar zogenaamde Selbstanzeige ingediend hebben – documenten waarin ze toegeven mogelijk kartelafspraken gedaan te hebben met concurrenten – om zo op eventuele strafvermindering te kunnen hopen.