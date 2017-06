De file naar het festival: zo maak je er het beste van

De verkeersdrukte op weg naar de weide van Werchter is een van de meest dankbare gebeurtenissen op de tijdlijn van elk festivalbezoek. In de file zijn we allemaal gelijk. Daar is een fancy backstagepas niet van tel. Als de auto voor jou stopt, duw je zelf ook beter op het rempedaal. Dat systeem voorkomt ongevallen die de chaos nog groter maken.

Festivalfiles zijn er voor iedereen: bezoekers, tourbussen met artiesten, vrijwilligers, politie, … Iedereen staat verplicht stil bij het festival dat dadelijk begint. Voor een ogenblik van onthaasting betaal je in de yogaschool al snel 10 euro per sessie, maar dit moment krijgen we zomaar gratis aangeboden. Als downward facing dogs sluipen we rustig ademend naar onze plaats van bestemming.