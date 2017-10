De dodelijke ongevallen in Antwerpen zijn een zaak van politieke verantwoordelijkheid

Bart Eeckhout is opiniërend hoofdredacteur.

De eerste beleidsdaad van Koen Kennis als schepen van Mobiliteit (N-VA) in Antwerpen was om de geplande en door de Vlaamse overheid mee gefinancierde fietsvriendelijke herinrichting van een invalsweg te schrappen.

Een van de voorlopig laatste beleidsdaden van Koen Kennis als schepen van Mobiliteit is om de maximumsnelheid in een drukke straat niet te verlagen. Die vraag kwam niet vanwege een actiegroep, maar vanwege het door zijn eigen N-VA geleide districtsbestuur in Deurne.

Tweemaal is het argument dat de ‘doorstroming’ voorrang verdient. De twee beslissingen zijn illustratief voor een beleid dat prioriteit geeft aan wagens of vrachtwagens. Dat is een beleidskeuze die nu fataal uitpakt.

In minder dan een maand tijd zijn er in Antwerpen drie fietsers verongelukt. Met dodelijke ongevallen gaat altijd noodlottige pech gepaard, maar een overheid kan meer doen dan de handen dramatisch ten hemel heffen.