De dode hoek van het verkeersbeleid

Jonas Van Mulder is fietser en historicus.

Een week geleden werd in mijn wijk een jonge fietser doodgereden op een kruispunt waar ik zelf al meermaals de remmen heb moeten dichtknijpen om een aanrijding met een achteloos afslaande wagen te vermijden. Het slachtoffer was 27, iets jonger dan ikzelf.

De in cellofaan gewikkelde bloemen op de middenberm beginnen inmiddels te verwelken, het verkeer raast door. In een belangrijk opiniestuk, ‘Voor Evelien, en die 20.081 andere verkeersdoden’ (De Morgen, 7/10) greep verkeersdeskundige Dirk Lauwers (UGent) het ongeval aan om het gebrek aan sense of urgency bij beleidsverantwoordelijken inzake verkeersonveiligheid van fietsers en voetgangers aan te kaarten. Oprecht, gewetensvol en met choquerende cijfers, daar niet van, maar zijn academische en diplomatische discours blijft aan de oppervlakte en laat de lezer met vragen zitten. Enkele bedenkingen van een leek in de verkeerskunde die in Antwerpen dagelijks tegen structurele wegproblemen opfietst.