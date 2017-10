De bekentenis van Kees Meerman: hij gebruikt de fiets in Antwerpen. Om puur egoïstische redenen

Kees Meerman is een Nederlandse zanger en cabaretier die in Antwerpen woont.

Deze week sprak schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) in de Antwerpse gemeenteraad de volgende woorden: "Wagens in de stad verbieden is asociaal." Het is zo juist, wat Kennis hier zegt. En laten we eerlijk zijn; het werd hoogste tijd dat dit eens gezegd werd. Dat denk ik ook altijd als ik door Antwerpen fiets en ik omringd word door duizenden auto's: 'Wat is dit toch een sociale stad.' Zelf schaam ik me een beetje; ik gebruik de fiets. Om puur egoïstische redenen; het is sneller, en ik hoef geen parkeerplaats te zoeken. Maar eigenlijk doe ik hiermee de stad tekort, waarvoor excuses.

Laten we eerlijk zijn, dat is toch wat een stad een stad maakt: lawaai, drukte, chaos

Iedere keer als ik in Amsterdam ben, en ik wandel langs de grachten, met z'n vele wandelaars en fietsers, bekruipt mij zo'n asociaal gevoel. 'Wat mankeert hier toch', denk ik dan. Awel… auto's. Amsterdam is al dertig jaar bijzonder agressief bezig ze uit de stad te weren. Auto's parkeren nu ver buiten de stad, en je moet met een pijlsnel openbaar vervoer tot in 't centrum gaan. Vernederend vind ik 't. Utrecht, Groningen, nou, eigenlijk iedere Nederlandse stad heeft datzelfde asociale beleid.