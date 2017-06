Dan toch geen chaos in Antwerpen

De Lijn heeft de knip van de Antwerpse Leien vrij goed doorstaan maar de gebreken blijven: onbetrouwbare dienstverlening door gebrek aan een groene golf (van begin- tot eindpunt altijd groen bij verkeerslichten) en geen of manke informatie aan de haltes en in de meeste voertuigen.



Wel had De Lijn op knooppunten dinsdag medewerkers ingezet om haar klanten wegwijs te maken. Die medewerkers staan wel machteloos als na ruim een half uur nog steeds geen tram in zicht is zoals dinsdagochtend bij het Zuidstation.