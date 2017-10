Cri du coeur van een verpleegkundige

Jo Van Hove is zelfstandig thuisverpleegkundige in de regio Belsele-Sinaai-Temse.

Of ik de beelden uit de Pano-reportage over commerciële rusthuizen van deze week niet te choquerend vond, vroeg Phara me gisteren in De zevende dag op Eén. Als 55-jarig verpleegkundige, met meer dan dertig jaar werkervaring, mocht ik deelnemen aan het zondagse debat over wat er moet veranderen aan de zorg in woon-zorgcentra.

Wel, gechoqueerd was ik zeker niet. Integendeel. In de afgelopen dertig jaar heb ik als verpleegkundige in verschillende, ook commerciële zorgcentra, zorgen verstrekt. Ik heb veel ergere situaties meegemaakt. Ik zou er wel zeven afleveringen van De zevende dag mee kunnen vullen. Bejaarden werden afgesnauwd, onzorgvuldig gewassen, belachelijk gemaakt, vernederd, tot zelfs een gebroken kaak geslagen. Ik kreeg te maken met managers zonder elementaire basiskennis van ouderenzorg.