Catalonië leert wrange lessen. Nationalisme en de mythe van de verankering

Het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum en de onafhankelijkheidsverklaring-met-onmiddellijke-opschorting van minister-president Carles Puigdemont hebben nare gevolgen voor Catalonië. Ze zijn contraproductief voor de nationale identiteitsconstructie zoals de Catalaanse en bij uitbreiding alle nationalisten die voorstaan én nodig hebben om hun vertoog te legitimeren.

Voor het eerst lijkt Madrid Barcelona van de troon te stoten als uitgevers- en boekenhoofdstad. Barcelona huisvestte tot voor kort 49,5 procent van de Spaanse uitgevers. Maar een dag na de speech van Puigdemont kondigde de groep Planeta aan dat ze zich naar Madrid verplaatste: eerst de sociale zetel, later kunnen de operationele eenheden (uitgeverijen en personeel) volgen.

Naast de financiële gevolgen is er ook de prestigeslag. De groep Planeta telt 47 uitgeverijen waaronder een aantal prestigieuze van erg Catalaanse snit. Neem nu het in 1911 in Barcelona opgerichte Barral, in 1955 doorgestart onder impuls van Victor Seix en Carlos Barral. Het was Seix Barral dat in de jaren 1960-1970 de Latijns-Amerikaanse literaire boom lanceerde met als bekendste namen Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa of nog Carlos Fuentes. Ook de in de jaren 1940 opgerichte uitgeverij Destino kleurde Catalaans. Het bracht Spaanse topauteurs als Miguel Delibes en Camilo José Cela, de Nobelprijswinnaar van 1989. Destino was vooral belangrijk voor Catalonië omdat het de volledige werken van Josep Pla uitbracht, zonder de minste twijfel de voornaamste Catalaanse contemporaine prozaïst.