Beste gouverneur Decaluwé, betaalt de brave burger niet ook voor het recht om stommiteiten te begaan?

Beste gouverneur Decaluwé van West-Vlaanderen,



De factuur voor de reddingsactie van een Chirogroep die zich roekeloos in zee heeft gewaagd in Oostende, loopt volgens uw schatting op tot 25 000 euro. Die factuur wil u door de Chiro betaald zien. Wie zijn gat verbrandt, etcetera.



Ik snap dat echt wel hoor: het gaat u om het principe. Wie een stommiteit begaat, betaalt. Tenminste, als duidelijk is wie in fout was. Aansprakelijkheid is in de rechtspraak en verzekeringswezen waar het meestal om gaat. Maar ik begrijp het: sukkelt er een koe in zee, dan mag die koe betalen. Zoiets, toch?