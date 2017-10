Beste Kris Peeters, u rijdt voor de creatievelingen, zegt u? Dan toch eerder achteruit

Tom Kestens is voorzitter van GALM (Genootschap Artiesten Lichte Muziek).

Geachte Kris Peeters,

Wij schrijven veel liever een song dan een brief aan een politicus. Maar door uw recente persbericht over beheersmaatschappijen (SABAM, PlayRight etc) kunnen we niet anders. U zegt o.a. "auteurs en artiesten lopen ondertussen geld mis waar ze recht op hebben. Ik werk aan een actieplan om de schulden van auteursrechtenverenigingen aan auteurs en artiesten weg te werken." Sta ons toe die woorden op hun waarheidsgehalte te toetsen.

Het klopt dat er bij alle Belgische beheersmaatschappijen samen een tegoed van honderden miljoenen pending is. Maar dat zou u en ons niet mogen verontrusten, integendeel. Als dat niet zo was zou dat betekenen dat die organisaties wel uitkeren, maar niet meer innen. Hoezo? Wanneer elk jaar gelden aan rechthebbenden worden overgemaakt, wordt in dezelfde periode geïnd bij betalingsplichtige gebruikers van artistieke content. Dus is er bij de beheersmaatschappijen altijd een verschuivende hoeveelheid geld in kas. De hoogte daarvan varieert mee met economische conjunctuur en succes van het culturele aanbod. Dat inningen in stijgende lijn gaan zegt niets over de snelheid waarmee Sabam en PlayRight uitkeren. U benoemt deze kenmerken van het collectief beheer niet. Zo blijft er enkel suggestie over. Zelfs insinuatie. Hopelijk wil u de dingen gewoon simpel voorstellen en suggereert u niet dat beheersmaatschappijen bewust en structureel geld achterhouden. Dat zou namelijk een motie van wantrouwen zijn.