Beseft Etienne Vermeersch hoevelen hij ten diepste heeft geraakt?

De discussie rond kinderen met het syndroom van Down kwam opnieuw in volle actualiteit bij het bekendmaken van het nieuws dat in België voortaan de niet-invasieve zwangerschapstest door de mutualiteiten zal terugbetaald worden. Tot nu toe was dit niet het geval en sommigen vonden dat minder financieel krachtige vrouwen gediscrimineerd werden omdat ze niet de mogelijkheid hadden vroegtijdig te vernemen of hun kind al dan niet een erfelijke afwijking had.

De focus ging vooral naar het Syndroom van Down waarvan geweten is dat de prevalentie stijgt naarmate de ouderdom van de vrouw toeneemt. Met de niet-invasieve test kan men op een veilige en relatief eenvoudige wijze vaststellen of het kind dat men verwacht al dan niet het Syndroom van Down heeft, en bijna logisch klinkt dan dat indien dit het geval zou zijn, abortus de meest aangewezen oplossing is.