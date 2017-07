België heeft geen reden tot feesten

In zijn column ‘Franstaligen geen reden tot feesten’ stelt Alain Gerlache, francofonie-watcher van De Morgen, dat ‘de tijd dringt’ ( DM 12/7 ). De politieke impasse is in Franstalig België zo groot dat het stilaan tijd wordt om ook de burgers een stem in het kapittel te geven, zo stelt Gerlache.

Het jammere is nu dat dit niet kan, in het federale België. Na zes staatshervormingen is ons tweelandenland nog steeds geen volwaardige staat naar pakweg het Duitse model. Länder bepalen er zelf wanneer ze deelstaatverkiezingen organiseren. Zelfs in het op twee benen dansende Spanje – waar regionalisme en Madrileens centralisme hand in hand gaan – gaan deelstaten op verschillende tijdstippen naar de stembus om hun regering te kiezen.