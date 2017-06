Alsof in de krant staan iets is wat je overkomt – je staat op een ochtend op en verhip – je staat erin

U staat in de krant, zei ze, toen mijn vrouw de deur had geopend. Kijk.

Ze had de Grenz Echo van een week eerder meegebracht, waarin wij inderdaad werden geïnterviewd en geportretteerd. Flämische Schrift­steller und seine Frau glücklicher jetzt in Ostbelgien .

Ze vond het een zeer mooi artikel, zei ze, en ze vertelde dat ze een boerin was uit Bütgenbach, dat haar dochter binnenkort in Bracht zou komen wonen, hier vlakbij, en dat ze in de buurt was en dacht: ik ga even langs. Waarna ze afscheid nam, ons nogmaals feliciteerde, en wegreed.