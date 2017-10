Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, vogels en zijn vrouw. Zijn nieuwe boek In elke vrouw schuilt haar moeder is nu uit.

Laatst belde er iemand van Knack voor de rubriek ‘Eindspel’. Een van de vragen was: praat u wel eens met uw huisdier? Ik was helemaal ­verbaasd. Natuurlijk, antwoordde ik, ik praat denk ik zelfs met de koeien in de wei.



Ik ben er sindsdien op gaan letten, en het is waar: als mijn vrouw en ik een weide passeren, zeggen wij werkelijk hardop: ‘Hallo koe.’ Als er een puttertje op de vensterbank landt, zeg ik: ‘Dag puttertje.’ En toen er vanochtend een grote spin in de pompbak zat, hoorde ik mijn vrouw streng zeggen: ‘Spin, maak u klaar!’, waarna zij een Tupperware-doosje uit de kast pakte en binnensmonds vloekend het diertje naar de tuin bracht, waar het zich, zo riep ze het nog na, veel beter zou amuseren.