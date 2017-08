Als de samenleving niet principieel aan de kant van het leven blijft staan, waartoe zetten we de deur dan wagenwijd open?

De argumenten van Etienne Vermeersch in het debat over levensmoeheid zijn niet bepaald indrukwekkend. Als reactie op de vraag naar de risico's van euthanasie in dit geval lees ik: 'Allemaal flauwe zever', en bij een opmerking over ‘euthanasiasme’ luidt zijn antwoord 'wat een dwaasheid'.

Mag het iets meer zijn? Vermeersch’ suggestie dat elke kritische vraag over de uitbreiding van euthanasie naar levensmoeheid zich per definitie in het reactionaire kamp bevindt, is ongegrond. Levensmoeheid is van een totaal andere orde dan euthanasie bij een medisch uitbehandelde situatie. Natuurlijk kan zo’n situatie zwaar lijden met zich meebrengen maar zo zijn er nog heel wat: de dood van je kind, het slachtoffer zijn van verkrachting, verstoten worden uit je familie of een pijnlijke relatiebreuk.