Als Belgen liever naar Boedapest gaan voor een tandartsbezoek dan hier, moeten we daar toch eens over nadenken

Zou het dat zijn wat de Nederlandse historicus Jan Romein bedoelde, toen hij het had over de wet van de remmende voorsprong? Hij vroeg zich in de jaren dertig van vorige eeuw af waarom een stad als Londen nog altijd gaslantaarns had als straatverlichting. Terwijl andere steden al elektrische verlichting hadden.

Cathy Galle. ©KOS Het antwoord lag voor de hand: Londen was de eerste stad die op grote schaal straatverlichting invoerde. Op dat moment lag de keuze voor gas voor de hand. Andere steden volgden pas jaren later, toen elektriciteit furore maakte. En Londen bleef achter met een nog werkende maar compleet verouderde infrastructuur. Waar de rest op neerkeek.

De wet van de remmende voorsprong dus. Of die van de stimulerende achterstand, als u het van de andere kant bekijkt. Een wet die helemaal opgaat voor de tandklinieken in Hongarije. Het voormalig Oostblokland heeft zich de jongste jaren ontpopt tot bestemming nummer 1 voor tandtoerisme. Met dank aan de honderden state-of-the-art tandklinieken, waar jonge, goed opgeleide, Engelssprekende tandartsen implantaten en kronen plaatsen. Tegen veel lagere tarieven dan hier.

Er wordt nog altijd wat smalend gedaan over medisch toerisme, omdat het ons spontaan doet denken aan mislukte neuscorrecties in een of ander Aziatisch land Geen wonder dat het aantal 'tandtoeristen' naar Hongarije in stijgende lijn gaat. Ook vanuit ons land. Hoeveel het er precies zijn, weten we niet. Bij tanden oplappen in het buitenland komt het ziekenfonds niet tussen. In de toerismestatistieken wordt dan weer niet gepeild naar motieven. Maar hun aantal stijgt, daar zijn alle experten het over eens.