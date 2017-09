Alleen een Vlaanderen dat durft optreden tegen racisme en discriminatie brengt ons dichter bij de droom van King

“Ik heb een droom dat mijn vier kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op hun huidskleur, maar naar de inhoud van hun karakter.” Maandag was het exact 54 jaar geleden dat Martin Luther King zijn befaamde 'I have a dream’-speech gaf op een volgepakt Lincoln Memorial in Washington.



In het huidige politieke klimaat is het bijzonder nuttig om eens te kijken in hoeverre zijn droom realiteit is geworden. Ook bij ons. Waar we als samenleving dachten enorme stappen vooruit te hebben gezet sinds Kings woorden in 1963, is de vaststelling vandaag dat de klok wordt teruggedraaid. De drang naar een identitaire samenleving is terug van weggeweest en bepaalt vandaag vaker dan ons lief is het debat.