Naast een bijzonder begaafde namedropper ben ik ook cum laude afgestudeerd in bookdropping. Dat zit zo: aangezien ik sociaal contact, zeker op openbare plekken, zeer overschat vind, verschuil ik mij graag achter een boek. Liefst met een wat intellectuele titel, waardoor de mensen denken dat ik nog slimmer ben dan ik er al uitzie. Wat ook niet moeilijk is, zult u zeggen.

Werkt altijd. En heeft soms ook leuke bijwerkingen.

Gisteren was ik op bezoek bij de tandarts die de ruïne in de mond van zoon J. – denk aan: de Leien tijdens de werken in Antwerpen – fatsoeneert.

Ik had mij, om me een houding te ge­ven en omdat ik niet tegen snerpende tandarts­boren en hulpeloos verdoofde kinderen kan, gewapend met Tijd van woede van Pankaj Mishra.