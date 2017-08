"Wie wil dat euthanasie in alle publieke instellingen mogelijk is, moet zijn pijlen richten op de wet(gever) en minder op het Vaticaan"

Eerst gehoorzamen, dan besturen – zo luidt het devies van de kerk. Als de Broeders van Liefde in België hun weloverwogen openheid ten aanzien van euthanasie in hun zorginstellingen niet binnen de maand herzien, zullen de betrokken broeders uit de orde worden gezet en mag de organisatie zich niet langer katholiek noemen (DM 9/8) .

Dat is even schrikken. De kerk die zich zo onverzettelijk opstelt, dat past niet bij onze seculiere tijd. Misschien, als paus Franciscus zich nog even moeit, wordt de soep minder heet gegeten dan ze nu door de Congregatie voor de Geloofsleer wordt opgediend? Het lijkt me eveneens moeilijk denkbaar dat ons uitgebreid netwerk van psychiatrische instellingen van de Broeders van Liefde de band met de kerk zou opgeven.