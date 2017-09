RIPGrantHart: Deze ouder wordende bleeksnoethangjongere buigt het hoofd

Het geheim van succes in de rock ‘n roll schuilt vaak in de naam van de band. En in nostalgie, want bij de dood van Grant Hart, na lange strijd tegen kanker, komt de immense gehechtheid helemaal terug aan Hüsker Dü, de Amerikaanse punkband bij wie Grant Hart drummer was.



Als Husker Du niet Hüsker Dü had geheten, was ik mogelijk nooit bij de groep uitgekomen. Hüsker Dü klinkt lekker ruig, maar ook mysterieus, exotisch en absurd. Toevallig een combinatie van eigenschappen waar ik danig naar op zoek was als bleke puber van vijftien uit een Vlaams polderdorp.