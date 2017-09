"Ook al houdt je zoon zich weer stil, je weet uit ervaring hoe het nu loopt"

Het komt als je het niet verwacht. Je dacht dat het meer iets voor de wintertijd was. Je dacht, toen de dag gepasseerd was, dat jullie weer een jaartje veilig zaten. Oef. Dat dacht je dus. Je dacht verkeerd.

“Mama, bestaat Sinterklaas echt?”

Dat vraagt je zoon, terwijl jullie op het punt staan om een sprong te wagen in een aan alle idyllische clichés beantwoordend meertje in Zweden. Het is half juli.

Je geliefde reageert precies hetzelfde als jijzelf. Jullie doen alsof je het niet gehoord hebben. Springen toch in dat meertje. Heerlijk, zeg je, als je het hoofd weer boven water steekt. Tijd winnen. Hij zegt: “Ik weet zeker dat Sinterklaas niet bestaat.” Het is 25 graden, rondom je zie je gezinnetjes pootje­baden of krabben vangen.