"Oe is't? Die vraag is me nog nooit gesteld"

Daar zit ze dan, in de auto, langs de kant van de weg. Ergens in Lacuisine, een dorp aan de Semois in het zuiden van ons land. Thérèse Wampiriye. Met zo’n naam verdien je het om deze ­langlopende rubriek af te sluiten.

Thérèse schrikt op als we plots aan haar auto verschijnen. Dat hebben veel mensen gedaan, de afgelopen 2,5 jaar, toen een vreemde vroeg: “Dag mevrouw/meneer, oe is’t?” Ofwel ­klapten mensen dicht, gaven gas en verdwenen. Dan was je een keer niet zelf de bange blanke man. Even vaak kreeg je goesting in het leven, zoals dat nu ook zo is, als je Thérèse Wampiriye hoort zeggen: “Maar jongeman, het gaat bijzonder goed!”