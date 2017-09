"Kunnen we niet gewoon toegeven dat de marge voor straffe uitspraken bij Vlamingen met diverse roots veel kleiner is?"

Voor mij voelt het schrijven aan als een erkenning dat ook mijn mening van tel is. Maar tegelijk groeide ook het bewustzijn dat mijn stem in het publieke debat voor velen slechts relevant is wanneer ze zich in het verdomhoekje van het islamdebat begeeft. Er wordt me in dat geval zelfs ongewild een zekere verantwoordelijkheid toegedicht – of in de schoenen geschoven.