'Kind en Gezin beseft maar al te goed waarover het gaat'

In De Morgen staat een artikel over de schorsing van het kinderhotel Cococinelle (DM 9/8). En ook een opiniestuk van Bart Eeckhout. Kind en Gezin kan niet anders dan op deze aantijgingen te reageren. Waarop baseert Bart Eeckhout zich om deze uitspraken te doen? Hij heeft in elk geval geen contact gehad met Kind en Gezin om informatie op te vragen of om zijn beweringen te staven.

Bovendien blijkt hij ook geen contact opgenomen te hebben met zijn collega, redactrice van het artikel ‘Tien jaar klachten, nu pas respons’. Dit heeft Kind en Gezin gisteren op mail gezet naar deze redactrice: ‘Om inzage te krijgen in een gerechtelijk onderzoek moet Kind en Gezin zich benadeelde partij stellen. Dit gebeurde midden 2016.