'Jupiter' Macron zonder concurrentie

Met deze parlementsverkiezingen voltrekt zich een totale vernieuwing van het Franse politieke leven. Tegelijk zien we ook een perfecte toepassing van het systeem van de Vijfde Republiek. Eén sterke man komt als winnaar uit een verkiezing in twee rondes. De kiezers van de verliezers (van Le Pen tot Mélenchon) blijven thuis om de winnaar een parlementaire meerderheid te laten. Vandaag zorgt dit voor de smartelijke implosie van PS en LR (Les Républicains), tot ongeloof van ervaren waarnemers. Frankrijk guillotineert generaties partijsoldaten.

De campagne was bijzonder mat. PS en LR deden hun uiterste best om constructief over te komen. Pas in de laatste dagen speelde François Baroin (LR) opnieuw in op de nakende belastingverhogingen.