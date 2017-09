"Illegale migranten zijn het nieuwe kanonnenvoer"

Sinds 2014 zijn vluchtelingen prominent aanwezig in het publieke debat. Hun aantal daalde inmiddels, terwijl het aantal illegale migranten tot voor kort bleef stijgen. Nog lang niet in het reine met asiel, zou het debat nu eigenlijk over die illegale massamigratie moeten gaan. De meeste migranten die naar Europa willen, nemen voorlopig nog de centrale mediterrane route: via Agadez naar de Libische kust en Italië. Maar recentelijk is er weer meer verkeer langs de west-mediterrane route: via Marokko naar Spanje. In Marokko komt het erop aan met valse of gestolen papieren door, of zonder papieren over, de hoge hekken rond de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla te geraken.