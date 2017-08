"Ik vind het nog steeds fijn om mijn vriend te aanbidden, maar ik ga er nu niet meer aan onderdoor"

"Het is of iedereen in mijn omgeving precies weet hoe je je in een bepaalde situatie moet gedragen, maar voor mij zijn sociale normen een blinde vlek en is het gevoel daarvoor allerminst aangeboren. Zoals anderen alles willen weten over de Egyptenaren, wil ik alles weten van wenselijk gedrag. Mijn zus vraagt me nog steeds weleens of ik normaal wil doen, waarmee ze claimt dat normaal bestáát. Sinds mijn veertiende heb ik een abonnement op vrouwenblad Margriet, ik ben gek op die normatieve lijstjes: hoe gedraag je je als je vriendin zoent met je vriend.