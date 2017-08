"Ik moet soms echt zoeken naar schoonheid"

In Chiny, in het diepe zuiden van ons land, scheert een man de haag. Zijn vrouw harkt de bladeren en takken samen. Hij wrijft het zweet uit z’n wenkbrauwen. Zijn naam is Fernand Didier en op de vraag hoe het met hem gaat, antwoordt Fernand meteen heel eerlijk: ’Moeilijk te zeggen. Goed, en niet goed. Er is nog schoonheid in mijn leven, dat wel, maar soms moet ik er hard naar zoeken.

“Mensen die gepensioneerd zijn, beginnen die altijd spontaan over hun werkleven? Zeggen die niet meteen waar ze hebben gewerkt, en hoelang?