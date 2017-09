“Ik ben geen goudvis”, beklemtoont ze beteuterd, wanneer je haar koosnaam nog eens bovenhaalt

Jij: ‘Welja, die film over vissen, die we net gezien hebben…’

Dat meende ze dus. Loopt je dochter net de bioscoopzaal buiten, na anderhalf uur melodrama over een vis die niks kan onthouden, dan is ze al vergeten dat ze een film over vissen gezien heeft.

De aandachtsspanne van een goudvis. Zoals die keer, deze zomer, dat we haar broer gingen afzetten op scoutskamp in de Ardennen. Amper zitten we weer in de wagen, tot ze de lege plek naast haar op de achterbank opmerkt. “Waar is John John?”