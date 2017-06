"De ergste angst die ons kan overkomen, is de angst om zelf iets van het leven te maken"

Het duurde even voor ik doorkreeg waar ze het nu eigenlijk over had. Arbeid … Voor een overgeïdeologiseerd figuur als mezelf roept die term allerlei connotaties op die ik moeilijk in de mij omringende context geplaatst kreeg.

Bedoelde ze arbeid in de marxistische betekenis? Als een koopwaar die tegen de hoogste prijs wordt verkocht waardoor het individu vervreemdt van zichzelf? Of was het in de jüngeriaanse zin, als een verzwelgende efficiëntiedrang die al het menselijke in functie stelt van de arbeid?