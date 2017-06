"Dat werkgevers te vaak op zoek zijn naar de witte raaf, kan best kloppen"

We gaan maar meteen met de deur in huis vallen: we evolueren naar een knelpunteconomie. Hoe dat komt, heeft De Morgen goed beschreven (DM 13/6). Nooit waren er meer openstaande vacatures, die maar niet ingevuld geraken. Als we een verdere groei van onze economie, bedrijven en werknemers willen bestendigen, moet er snel geschakeld worden.