"80 euro krijgen videorefs om een match te beoordelen. If you pay peanuts, you get monkeys"

“Om een snelle review mogelijk te maken, worden de signalen van alle camera’s op het veld doorgestuurd via snelle glasvezel naar de replaykamer. Ze worden op twee computers opgeslagen en door een technieker klaargezet. Een video operator zal de relevante spelfases doorsturen naar de monitor, die door de replay assistent worden bekeken en beoordeeld op de al of niet wenselijkheid van een review.”

En zo gaat het nog een tijd verder over de review van spelfases in de NFL, het Amerikaanse football met de eivormige bal. Ik herinner mij levendig de Superbowl van 2010, ook omdat ik er zelf bij was. De vier belangrijkste spelfases waren allemaal close calls en per definitie voorwerp van een review.