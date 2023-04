Zoon van Poetins woordvoerder vocht naar eigen zeggen mee bij Wagner in Oekraïne

Het is de eerste keer dat iemand uit de Russische elite zegt te hebben deelgenomen aan Poetins invasie. Hoogwaardigheidsbekleders rondom Poetin staan erom bekend de ‘speciale militaire operatie’ in het openbaar te prijzen, maar ondertussen hun connecties te gebruiken om te voorkomen dat hun familieleden worden uitgezonden naar de oorlog.

Peskov zegt in een interview met de Russische sensatiekrant Komsomolskaja Pravda dat hij zelf het initiatief nam om naar Oekraïne te gaan. ‘Het was mijn plicht’, aldus Peskov. Hij zegt via zijn vader een plek geregeld te hebben bij Wagner, het beruchte huurlingenleger dat onder leiding staat van Poetins knecht Jevgeni Prigozjin en deserteurs met mokers heeft vermoord. Peskov gebruikte vervalste papieren om zijn echte naam geheim te houden op het slagveld.

Prigozjin heeft bevestigd dat hij Peskov op verzoek van diens vader heeft opgenomen als ‘gewone artillerist’ in de Wagner-gelederen. Peskov maakte volgens Prigozjin deel uit van de bemanning van een Oeragan (‘Orkaan’), een mobiel raketlanceersysteem. Hij was vorig jaar een ‘kleine zes maanden’ in Loehansk, een provincie in het noordoosten van Oekraïne waar Rusland destijds zware verliezen leed.

Het is onduidelijk of Peskov heeft deelgenomen aan gevechten of op veilige afstand is gehouden. Hij zelf zegt ‘één interessante uitstap’ te hebben meegemaakt, waar hij een medaille aan heeft overgehouden.

Een crimineel verleden

Net als veel Wagner-strijders heeft Peskov een crimineel verleden, zo bleek de afgelopen jaren uit onderzoek van Russische media. Tijdens een jarenlang verblijf in Engeland zat Peskov 15 maanden in een jeugdinrichting wegens diefstal en beroving. In Rusland sloeg hij als twintiger zijn 71-jarige grootmoeder op ‘haar hoofd, lichaam en gezicht’, aldus een politierapport (de strafzaak werd geseponeerd). En in 2017 verzamelde Peskov maar liefst 116 verkeersboetes.

Enkele Russische media betwijfelen of Peskov werkelijk in Oekraïne is geweest. Ze stellen dat de Tesla van Peskov meerdere malen in Moskou is bekeurd terwijl Peskov op dat moment naar eigen zeggen in Oekraïne was. Maar de Russische nieuwssite Sota wijst erop dat de auto ook gebruikt wordt door Peskov senior. De rijkdom van de familie, met wagenparken en horloges van een half miljoen euro, is herhaaldelijk aan het licht gebracht door het anticorruptie-team van oppositieleider Aleksej Navalny. Ondanks zijn eigen werkloosheid en een bescheiden officieel salaris van zijn vader reed Nikolaj Peskov de afgelopen jaren in Tesla’s, Ferrari’s en Range Rovers en liet hij zich vervoeren met privévliegtuigen en jachten.